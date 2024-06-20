上商堅尼地城「吉喆」連撻4伙 眾買家遭殺訂共112萬
撰文：黃祐樺
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上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，本月12日展開首輪銷售81伙，即日成功沽出41伙。不過最新連錄4伙撻訂，成交額2,249.3萬元，料眾買家遭殺訂逾112萬元。
眾買家共遭殺訂逾112萬
該4伙撻訂單位合共成交額2,249.3萬元，該批買家於6月12日入市，各選用建築期及即供付款計劃，單位成交價介乎499.2萬元至596.4萬元。
不過據成交紀錄冊顯示，單位最新列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料眾買家已棄購，發展商殺訂5%，即約樓價約112.465萬元。
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