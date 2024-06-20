買家睇樓議價10個鐘 495萬買大圍金禧花園兩房收租 呎價1.5萬
撰文：李明珠
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樓市越趨淡靜，部份投資者趁機吸納物業作投資。大圍金禧花園一伙兩房單位最新以495萬元沽出，呎價15,091元。
中原地產副區域營業經理黃一鋒表示，該單位為1座中層F室，實用面積328平方呎，兩房間隔。原業主已移民，原先叫價550萬元放盤，其後減至520萬元後獲新買家洽詢。
新買家為區內投資者，見樓價已大幅回落，近日積極睇樓。經過約10小時討價還價後，最終成功議價以495萬元承接，折合呎價約15,091元。
↓↓大圍金禧花園1座中層F室↓↓
新買家料收4.1厘租
代理指，新買家購入單位作投資之用，現時單位市值租金約17,000元，料買家可享約4.1厘租金回報。
原業主於1994年以約183.5萬元購入單位，持貨30年，是次易手帳面獲利311.5萬元，單位升值約1.7倍。
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