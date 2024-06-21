長實21 BORRETT ROAD招標四房雙套戶　下周二起招標

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，今日（21日）推出全新一張銷售安排，將於下周二（25日）起以招標形式發售1伙四房雙套單位，涉及為5樓6號室，實用面積2,169平方呎，招標日期截至6月28日，期間每日上午9時招標及上午11時截標，兩小時招標。



至於，21 BORRETT ROAD對上一宗成交單位為3樓06室，實用面積2,169平方呎，四房雙套連儲物房間隔。單位連1個車位以1.15億元招標成交，折合呎價約53,020元。

餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 去年7月終止

2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。