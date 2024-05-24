新盤戰報｜21 BORRETT ROAD分層豪宅1.15億沽　呎價5.3萬齊創新低

新盤豪宅市場持續錄得大額成交。當中半山波老道21號21 BORRETT ROAD最新以招標形式售出一伙四房分層豪宅，成交價1.15億元，呎價約53,020元，創項目售價及呎價歷史新低。



長實（1113）旗下半山豪宅21 BORRETT ROAD於本月錄得第二宗成交，單位為3樓06室，實用面積2,169平方呎，四房雙套連儲物房間隔。單位連1個車位以1.15億元招標成交，折合呎價約53,020元。

資料顯示，項目過去累售42伙，成交價由1.33億元至4.59億元不等，呎價由61,746元至13.6萬元。可見是次成交單位創項目售價及呎價新低。

餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 去年7月終止

2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。

21 BORRETT ROAD的單位，實用面積由2,075至3,378平方呎。（樓盤網站圖片）

赤柱ONE STANLEY洋房1.46億沽、創售價呎價新高

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY最新亦沽出一伙洋房，涉及單位為27號洋房，實用面積3,304平方呎，屬四房四套間隔，外連1,121平方呎前後花園及737平方呎天台。單位成交價約1.46億元，折合呎價約44,200元，同時創項目售價及呎價新高。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。集團最快將會在未來一至兩星期內首度開放前排獨棟洋房供預約參觀，該批洋房僅設11間，全屬首推戶型，實用面積由約3,600至7,000平方呎。準買家需携同100萬元本票以安排參觀。