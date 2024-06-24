東亞銀行主席李國寶西營盤高士台豪宅　8.1萬租出、租金回報2.1厘

住宅租務市場暢旺，市場消息指，東亞銀行主席李國寶以月租8.1萬元出租西營盤高士台三房單位，租金回報約2.1厘。



市場消息指，是次租賃成交為西營盤高士台1座高層A室，實用面積1,513平方呎，屬三房間隔。單位新近以每月8.1萬元租出，呎租54元。至於單位業主為李國寶（LI KWOK PO DAVID），與東亞銀行主席李國寶同名，料為同一人。

租金回報2.1厘 低於東亞定期利率

據知，李國寶於2013年以約4,629.9萬元買入，以是次成交租金計，單位租金回報約2.1厘。參考東亞銀行港元新資金定期存款計劃，以3個月存款期計，利率為3.85厘。換言之， 今次租金回報遠低於東亞銀行的定期存款利率。

另外，高士台屬嘉里旗下項目，嘉里集團董事長郭鶴年於2014年高士台銷售當日曾親自帶李國寶參觀現樓。