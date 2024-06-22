屯門NOVO LAND開放式戶「零議價」1萬元租出 租金回報近3.4厘
撰文：李煥好
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屯門大型屋苑NOVO LAND新盤銷情如火如荼，租賃成交亦賺旺。NOVO LAND新近錄得租賃成交個案，一伙開放式單位一萬元租出，租客零議價承租，呎租約41元。
利嘉閣地產分區經理林英傑表示， 是次租賃成交為屯門NOVO LAND1B期1座低層G室，實用面積約242平方呎，屬開放式間隔，內望園景。業主以一萬元叫價放租，獲租客零議價承租，呎租約41元。
據悉，業主於2022年以約356.8萬元一手購入單位，現成功租出，租金回報近3.4厘。
NOVO LAND月租入場費一萬元
林英傑補充，六月至今， NOVO LAND已錄得約50宗租務成交，現時有約70個單位放盤，月租最低入場費約一萬元起。
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