長實21 BORRETT ROAD四房豪宅1.17億沽　呎價5.39萬

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，今日（25日）早上9時至11時開始以招標形式賣1伙四房雙套單位，涉及為5樓6號室，實用面積2,169平方呎，招標日期截至6月28日。單位於招標首日即時開標，並以1.17億元連1個車位成交，呎價約53,942元。



據資料顯示，如連同上述成交計，項目累售44伙，成交價由1.15億元至4.59億元不等，呎價由5.3元萬至13.6萬元。

餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 去年7月終止

2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。