元朗創新園工業地延遲半年至12月27日截標

政府今日（26日）宣布，新界元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地（元朗用地）（即元朗市地段第545號）的招標期限，將由原定的2024年6月28日，延長至2024年12月27日。



元朗用地是政府首幅為落實兩大政策目標而推出的多層現代產業大樓用地，兩大目標為：推動產業發展，以及利用具土地效益的方式整合受政府項目影響的棕地作業和協助它們升級轉型。投得用地的發展商須把不少於最高樓面面積的三成交予政府，以供政府租予受影響棕地作業者。為有效達致上述兩個政策目標，有別於傳統工業用地，元朗用地招標採用了「雙信封制」，投標者需分別提交非價格建議（佔評分比重百分之七十）和價格建議（佔評分比重百分之三十）。

發展局發言人表示，業界（包括一些潛在投標者）向政府反映需要更充裕的時間制訂相關建議，要求政府考慮延長截標日期。基於以下考慮，發展局決定延長招標期限。非價格建議的評分比重高達百分之七十，顯示政府非常重視產業大樓的布局和質素。因此，有意競投的企業須在投標階段花更多心思制訂非價格建議，包括敲定交予政府三成樓面面積的位置。這些因素令草擬標書工作變得較為複雜和需時更長。

與此同時，政府剛於上月底宣布會移除洪水橋的社區隔離設施，以釋出用地作原有多層現代產業大樓用途（洪水橋用地）。該用地早前已納入今年的政府賣地表。由於洪水橋及元朗兩幅用地均可作現代物流用途，市場有意見表示政府應更好安排兩幅用地的推售時間，讓業界和投資者可在同一時段內就兩幅用地作策略發展考慮。政府正加快籌備工作以最快於九月為洪水橋用地進行招標，詳情屆時公布。將元朗用地的截標日期延長至今年較後日子，亦回應了市場希望能就兩幅用地作整體考慮的訴求。

發展局發言人表示，政府去年就元朗和洪水橋兩幅用地邀請業界表達發展意向，共接獲10份分別來自物流業界、汽車維修業界及發展商等相關持份者的意向書，反應正面。近日業界（包括一些潛在投標者）提出希望延長投標期限，顯示業界對北部都會區發展高質素多層現代產業大樓的重視。因此政府從善如流，期望與業界共同努力善用該等用地，實現有關政策目標。