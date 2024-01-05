賣地計劃｜元朗創新園工業地涉近175萬呎　估值上限43.7億

本財年第四季度（1月至3月）賣地計劃，受累投地氣氛較淡，季內不會推售住宅用地，加上商業樓宇空置率持續高企，因此也不會推出商業用地。本季度擬售土地只有一幅位於元朗創新園附近的工業用地，項目將用作發展多層現代產業大樓。綜合市場資訊，該幅工業地皮估值介乎25億至43.7億元。



季內推出的工業地位於元朗市地段第545號福宏街與宏利街，項目地皮面積約為349,765平方呎，可建樓面面積約1,748,825平方呎。項目需提供不少於30%的樓面予政府，出租予棕地業務經營者，料增加項目發展的複雜性及成本。

三成樓面歸政府 料作物流、數據中心

美聯測量師行董事林子彬表示，項目具北部都會發展概念，亦有機會適合用作物流行業或數據中心等，料對用家有一定吸引力，惟規模大及投資風險高，料影響反應及出價。他預計，該工業地每呎樓面地價約2,500元，估價高達43.7億元。

至於萊坊高級董事、估價及諮詢部主管方耀明則認為，元朗工業用地規模大，位於工業邨內，地點不是特別有優勢。他估計該幅元朗工業地每呎樓面地價1,500元至2,500元，總地價估計25億至42億元。

元朗市地段第545號福宏街與宏利街工業地皮。（地政總署資料）

部份樓面以優惠租金出租予受影響棕地業務經營者

日前發展局指出，上述元朗創新園工業地皮將作發展多層現代產業大樓，推動產業發展及以具土地效益的方式整合棕地作業。政府會透過賣地條款要求發展商把不少於3成的樓面面積移交政府，以便以相若於棕地市場租金的優惠租金出租予受政府發展影響的棕地業務經營者。由於這是一項新安排，政府已於去年6月至8月邀請市場提交發展意向書，確立上述方案的可行性，並順應主流意見將幾幅原本較細的用地合併為這幅土地出售和發展，增加成本效益。