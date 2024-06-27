新世界啟德柏蔚森I上載樓書　特色戶最細234呎　最快7月初開價

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森分3期發展，合共提供1,305伙。發展商今日（27日）公佈第一期「柏蔚森I」 樓書，最細單位為特色戶，實用面積234平方呎。



據發展商公佈資料，「柏蔚森I」項目提供291伙，兩座住宅大廈組成，細分第5座及第6座，實用面積由234至560平方呎。當中一房佔28伙，實用面積由272至288平方呎；兩房佔205伙，實用面積由374至469平方呎；三房佔46伙，實用面積由512至560平方呎。另設有特色戶，共佔12伙，實用面積由234至560平方呎。

左一，新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣；右一，遠東發展地產總裁方文昌。（李煥好攝）

最細單位一房234平方呎

當中第5座標準樓層一梯9伙，共用三部升降機，而第6座標準樓層一梯15伙，共用兩部升降機。最細單位為第6座2樓J室，實用面積為234平方呎，屬一房間隔，連30平方呎平台。最大單位為第5座2至29樓C室，單位實用面積為560平方呎，屬三房套間隔，其中29樓C室屬三房連394平方呎天台單位，值得留意的是，單位未設私家樓梯，住戶需使用公家樓梯上落。

新世界何家欣：面積、戶型分布在啟德區具競爭力

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目座落啟德跑道住宅區最前席，獨享三邊環海特色，大部分單位可望海景。項目主打兩房單位，佔全盤七成，適合年輕家庭及都市精英居住。何家欣強調，項目無論是面積或是戶型分布，皆在啟德區最具競爭力。

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目無論是面積或是戶型分布，皆在啟德區最具競爭力。（李煥好攝）

短期內開放示範單位 最快7月初開價

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，項目部署短時間內開示位，最快7月上旬開價。而項目各戶型實用面積較細，買家將更易入場，在啟德區頗具競爭優勢。

遠東發展地產總裁方文昌表示，政府撤辣後，啟德區成交投焦點，區內目前錄得850宗成交，成交金額涉170億，料柏蔚森I將受家庭客、專才及投資客歡迎。

地皮先後由高銀、佳兆業持有

翻查資料，此地皮為啟德第4B區4號地盤，最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元奪地，每呎樓面地價1.55萬元。惟其後高銀陷入財困，終地皮於2020年7月以70.4億元「蝕讓價」售予內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立了利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至2021年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。

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