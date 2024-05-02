新世界、遠東啟德新盤命名柏蔚森THE PAVILIA FOREST　涉1305伙

撰文：黃祐樺
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德PARK PENINSULA承景街2號住宅項目今日（5月2日）正式命名為柏蔚森 （THE PAVILIA FOREST）。

新世界發展營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目分3期發展，共提供1,305伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房。最快第2季內登場推第一期先涉及291伙，關鍵日期為2025年8月底。

她續指，目前項目樓書正在籌備當中，而位於啟德區項目屢創新高，故對項目有信心，又期望項目可吸引專才、年輕客庭、投資者。

地皮先後由高銀、佳兆業持有

翻查資料，此地皮為啟德第4B區4號地盤，最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元奪地，每呎樓面地價1.55萬元。惟其後高銀陷入財困，終地皮於2020年7月以70.4億元「蝕讓價」售予內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立了利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至2021年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。

不過，新世界發展（0017）及遠東發展（0035）在2021年11月以79.5億元收購由商人陳壯榮及佳兆業集團各持有50%權益的迅富國際全部股權，即變相持有相關地皮。

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