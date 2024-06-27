遠洋集團遭入稟清盤呈請　港樓盤旺角千望商場今截標　叫價1.2億

中資發展商面對困境。據外媒《彭博》引述香港司法機構網站顯示，遠洋集團（3377） 收到清盤呈請，相關呈請由紐約梅隆銀行倫敦分行提出，聆訊日期為2024年9月11日。



旺角千望基座舖位商場今日截標 意向價1.2億

事實上，近期遠洋集團已積極沽貨，旗下在港樓盤項目旺角千望的商場，於上月底以招標形式， 推出總建築面積約6,664平方呎。當中包括現狀部份交吉及部份連租約，項目意向價約1.2億元，呎價約1.8萬元。該舖位剛於今日（6月27日）正午12時截標，惟暫時未知能否沽出。

↓↓旺角新盤項目千望↓↓

40億元人民幣賣北京市頤堤港二期64.79%權益

另外，遠洋集團早前亦以40億元（人民幣‧下同）向中國人壽及太古地產（1972）出售北京市大望京商圈頤堤港二期項目合共64.79%權益。當時遠洋集團估計，將就出售事項錄得未經審核虧損約17.63億元。出售事項所得款項預期將用於償付有關優先級債務及必要的支付義務。

頤堤港二期的地庫及上層建築工程正在建造當中，且預計將於2025年至2026年完成。