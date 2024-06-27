工商舖半年1552宗四年低　利嘉閣：開放自由行利好、惟遭外遊抵銷

工商舖市場交投放緩，截至6月25日為止的2024年上半年，全港共錄得1,552宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達265.54億元。



利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指出，預計整個上半年最終可錄得1,592宗及272.70億元，料較去年下半年的1,665宗及411.09億元分別回落4%及下挫34%。

買賣登記量下跌，主因是整體經濟復甦步伐仍較緩慢，加上息口維持高企及零售消費仍受壓所致；至於涉及登記總值跌幅較大，則因去年下半年有高逾百億元計的巨額商廈登記拉高基數所致。至於若按年同期比較，登記量值則分別減少27%及15%。

截至6月25日為止的2024年上半年，全港共錄得1,552宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達265.54億元。

買賣登記兩個「半年度」下跌

今年上半年料錄得1,592宗工商舖物業買賣登記，除了連跌2個「半年度」外，亦創了近8個「半年度」新低，反映工商舖市道只是跌勢趨於平穩，並未見顯著上升動力。在工商舖三類物業當中，今年上半年工廈的買賣登記宗數持續少於千宗水平，佔比維持最多，共錄844宗，佔整體比率達53.0%；商廈及店舖則分別錄得297宗及451宗買賣登記，佔比各約18.7%及28.3%。

黃應年表示，雖然整體工商舖市道仍然低迷，惟跌幅已有明顯收窄，料屬見底之象，下半年相信在利好因素逐步浮現下，各類物業的買賣交投將會增多，帶動下半年買賣登記稍為向好。此外，下半年重啟新資本投資者入境計劃，料對中細價工商舖交投會帶來不俗支持，推動整體買賣出現量升價穩的較理想表現。

左一︰利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年。

開放更多自由行 惟遭外遊、北上消費抵銷

舖市方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，雖然市場不乏利好因素，如內地開放更多自由行城市，可帶動更多旅客來港消費；不過，與此同時，本港亦有不少人趁長假期紛紛外遊，而周末則北上吃喝購物，因此只是互相抵銷，未見會有很明顯的突破。幸好港府當局亦積極推動盛事經濟，盡量挽回核心消費區之前失去的動力，務求為民生消費區的不濟作些拉上補下的紓緩。

鄭氏預期，下半年店舖每月平均買賣登記料維持與上半年約75宗的相若水平，即下半年合計約有450宗登記，料較上半年微跌1宗，表現算是窄幅橫行。至於下半年普遍店舖價格料趨平穩，惟假若沒有如上半年涉及個別數十億元的巨額登記的話，則預計下半年買賣登記總金額或從上半年的高基數大減34%，下試100億元水平。