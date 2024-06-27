銅鑼灣一線街再洗牌　國際時裝品牌爭唔嬴藥妝店　租金達75萬

銅鑼灣核心街道再洗牌，早年名牌珠寶、鐘錶、時裝集於一身的銅鑼灣啟超道，近年開始「降格」漸有藥妝店開始進駐，甚至有國際時裝品牌搶租「搶唔嬴」藥妝店的局面出現。



是次錄租賃成交舖位為啟超道10號地下及1樓複式舖，建築面積共2,500平方呎。舖位目前由時裝店於2022年9月疫市期間以短租形式每月38萬元租用。

業主一直以月租72萬元叫價放長租，而近期出現多組客人搶租情況。據了解，至少有兩組客人洽租，當中包括國際時裝店及日本藥妝店，由於準租客提出租金水平高於業主意向租金，故舖位隨即落實租出，其中以藥妝店成交搶租呼聲最高。

租值較高峰期大跌64%

上述舖位早期租賃成交可以追溯到2013年前先後由莎莎化妝品及售賣手袋的名人站承租。直至舖市高峰期，六福珠寶以176.8萬元進駐。而租金最高峰為2014年由手錶店Glashutte Watch以月租210萬元搶租，即是次租金水平較高峰期大跌64%。

啟超道10號地下及1樓複式舖。

上年尾同街道亦錄藥妝店進駐個案

仲量聯行上年曾表示，有本地化妝及保健品店租用啟超道4號地舖，建築面積約1,500平方呎，將於10月開設在港的第4間分店，每月租金逾50餘萬元，租金較疫情期間租予時裝店的約40萬港元租約回升近4成，但租金仍較高峰期時周大福以月租約230萬元承租低逾75%。

該品牌今年已先後在尖沙咀廣東道、海防道及加拿芬道承租舖位，是次首次落戶港島便挑選啟超道，主要原因是看中其鄰近利園區一帶的購物地段，既位處銅鑼灣兩大商場及百貨公司之間，希慎興業亦經常在該區一帶舉辦活動，對人流及商業活動有一定保證。