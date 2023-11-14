競委會入稟控地產代理美聯、港置　涉與其他公司合謀定價

一手市場萎縮，地產經紀生意難做。今年年初本港四大地產代理行發出內部通知，指示由今年1月1日起，所有一手新盤成交實收佣金必須最少2%或以上。當時引起競爭事務委員會（下稱競委會）關注，並指評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。此外，當時地產代理監管局（下稱地監局）也呼籲地產代理避免觸犯《競爭條例》，又指違反競爭守則可被施加罰款（最高為公司年度營業額的 10%，最長三年）。



競爭事務委員會入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。



資料顯示，八名被告依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存、美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。

地產代理美聯物業（1200）。

競委會入稟競爭事務審裁處，入稟狀指去年10月至12月期間，美聯及中原集團的高層召開多次會議後達成協議，它們連同旗下的香港置業及利嘉閣，代理必須在一手樓交易收取最少2%佣金，否則要得到董事批准，今年生效。

4間公司在去年底亦有就規定出內部通知，入稟狀指美聯直接參與事件，5名管理層亦涉事。中原是美聯的對手，它們涉嫌合謀定價，違反競爭法。根據《條例》「第一行為守則」，市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的安排。競委會今日稍後將開記者會，預料會交代事件。

過去新盤代理佣金一般超過2%，個別更達3%至4%，但不少代理會靠回佣搶客，令實際收取佣金低於2%。為追回佣金收入，市場消息透露，本港四大地產代理行包括中原、美聯、利嘉閣及香港置業，近日發出有關一手新盤佣金事宜的內部通告，表示「由2023年1月1日起，所有一手新盤成交（包括貨尾盤）公司的實收佣金（即扣除所有開支）必須最少2%或以上，否則需簽批至董事」。

據了解，現時新盤項目推售時，代理佣金普遍超過樓價2%，個別新盤的佣金更高達3%至4.5%。不過，代理為搶客，通常會把佣金一部分作為買家的回佣，令實際佣金收入減少。個別代理為求開單，更會「回爆」，即回佣幅度高達佣金的80%，直接令公司及員工收入大減。