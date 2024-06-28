新世界啟德柏蔚森I 設三個示範單位 料下周開價、7月推售
撰文：黃祐樺
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森I 今日（28日）公布最新銷售部署。發展商表示，項目設三個示範單位，最快下周開放予傳媒預覽及公布首張價單。
最快下周開價 定價參考跑道臨海豪宅
新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目最快下周公布首張價單，定價參考啟德跑道臨海豪宅海景價。同時亦會涵蓋不同户型，當中主打兩房佔項目約七成，又認為海景兩房具市場競爭力。
何家欣又指，過去兩日內為柏蔚森I 舉辦30場代理簡介會，當中380平方呎標準海景兩房戶反應熱烈，預料對租客用家及收租投資客具吸引力。
設三個示範單位 最快下周開放予傳媒預覽
遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，項目示範單位及展銷廳已近完工，對外開放三個示範單位，當中包括一房、兩房及三房連套房，下周亦會開放予傳媒預覽，另7月上半月對外開放參觀示位，並隨即開售。
新世界發展項目管理部項目總監葉康明指，柏蔚森I亦配備逾10項新世界發展專利或註冊設計。
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