嘉里緹外累售18伙、吸金逾60億　最新1.8億沽花園特色戶

一手市場錄零星大額成交，嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外今日（28日）以招標形式沽第5座地下B室花園戶，連1個住宅停車位以1.8億元沽出，呎價約43,103元。



累售18伙吸金逾60億

至於，今次成交單位屬第5座地下B室花園戶，實用面積為4,176平方呎，連2,061平方呎花園，屬四房四套房另加雙工人房間隔。

發展商表示，總計緹外於今年上半年累沽13宗，目前暫累售18伙吸金逾60億元，平均成交呎價約62,000元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。