三港大生鍾情新樓　30萬唔睇樓即租必嘉坊．曦匯　呎租創屋苑新高

臨近暑假，租務旺季再臨，外地學生為求儘快在香港安頓，市場不乏「不問價、不睇樓」租樓情況。紅磡新樓必嘉坊．曦匯新近錄一宗呎租破新高租賃成交，新租客為三位港大生，曾於區內睇過其他舊樓租盤，惟只鍾情新樓，故不睇樓斥近30萬元租入必嘉坊．曦匯。



月租2.4萬元 創同屋苑租金新高

中原高級聯席營業董事潘家健表示，是次租賃成交單位為紅磡必嘉坊．曦匯1座低層A室，單位實用面積為362平方呎，屬兩房間隔。單位新近以月租2.4萬元租出，呎租66.3元，創同屋苑呎租新高水平。

三港大學生夾租 業主租金回報3.2厘

新租客為三位香港大學學生，早前於區內物色心儀租盤，曾經睇過舊樓租盤，惟只鍾情新樓盤。另外，睇中必嘉坊．曦匯鄰近紅磡站及黃埔站，交通方便，故以年繳28.8萬元租用單位。

據知，業主於2022年以887萬元買入單位，是次租賃成交可享3.2厘租金回報。