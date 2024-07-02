十大屋苑七一假期共12宗　中原：二手成交持續雙位數穩定橫行

中原地產十大屋苑本周末錄9宗成交，按周急升125%，連同七一回歸假期則合共錄12宗成交，零成交屋苑由7個減至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份一手成交不足700宗，表現強差人意，二手成交表現則稍為回勇，主因二手業主願意讓步，擴大議幅，加上本周末天氣好轉，買家出動睇樓，進一步帶動成交，估計7月份一手成交約1000宗，二手成交則持續於雙位數穩定橫行。



港島區方面，太古城及康怡花園均錄成交。太古城交投氣氛較上周回升，周末錄2宗成交，三天合共錄3宗，其中，分行促成逸天閣低層D室成交，實用面積714呎，3房套間隔，向東南城景。

原業主於今年1月以1,280萬元放盤，最終獲用家客以1,083萬元承接，折合實用呎價15,168元。原業主則於2019年5月以1,400萬元買入單位，持貨4年，是次轉手賬面虧蝕讓317萬元離場，單位期內貶值約22%。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

九龍區方面，三個指標屋苑中，黃埔花園未錄成交，其餘錄1至2宗成交。美孚新邨本周末錄1宗成交，6月合共錄19宗，平均實用呎價9762元。

周末連同七一回歸假期則合共錄2宗成交，其中，中原促成百老匯街84號低層C室，實用面積544平方呎，2房街景，最新以450萬元成交，平均實用呎價8,272元。據悉，原業主於2012年以408萬元購入單位，持貨12年，是次沽出賬面獲利42萬元，單位升值約1成。

美孚新邨。（羅敏妍攝）

將軍澳新都城6月共錄9宗成交，平均實用呎價13,218元。本周末連七一回歸假期三天合共錄1宗買賣成交，單位為2期9座中高層C室，實用面積363平方呎，2房間隔，最新以537萬元沽出，平均實用呎價14,793元。原業主則於2018年以655萬元購入單位，持貨6年，是次沽出賬面需蝕讓118萬元或約18%。

新都城。(資料圖片）

新界區方面，映灣園本周交投活躍，周末錄2宗成交，連七一回歸假期合共錄得3宗成交，包括7座高層H室，實用面積900平方呎，3房1套間隔，最新以850萬元成交，平均實用呎價約9,444元。據了解，原業主於2010年以485萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利365萬元，單位升值75%。