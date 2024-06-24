屯門新盤低價搶二手客　十大屋苑周末僅4宗成交　按周再跌20%

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周下跌2成，連跌2周，重返5周前低位，當中7個屋苑零成交。



中原陳永傑料短期一手主導樓市 二手低位徘徊

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口持續高企，近期市場在缺乏利好因素下，入市信心較為薄弱，加上發展商持續以低價推盤，折讓幅度較二手大，令購買力傾斜於一手市場。以低價作招徠的屯門NOVO LAND 3B期過去周六首輪開售，銷情火熱，顯示平盤具承接力，相信短期內一手繼續主導樓市，二手交投低位徘徊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城三房988萬、呎價1.38萬

港島區方面，太古城及海怡半島本周末各錄得1宗成交。太古城成交個案為燕宮閣高層F室，實用面積716平方呎，3房間隔，以988萬元沽出，呎價13,799元。原業主於1998年1月以585萬元買入單位，持貨逾26年，賬面獲利403萬元，單位升值69%。太古城6月暫錄得19宗成交，平均呎價約14,450元。

海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為9座高層E室，實用面積739平方呎，三房套房間隔，向東南，享海景，屬樓王單位，之前高峰價超過1,400萬元。原業主於去年9月1,380萬元放售，累減300萬元，現以1,080萬元沽出，呎價14,614元，屬平價成交。

海怡半島。

美孚新邨兩房550萬沽

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得2宗成交，較上周末增加1宗，平均呎價約10,005元。新成交包括百老匯街61號中層B室，實用面積511平方呎，屬兩房間隔，開價560萬元，減價10萬元，以550萬元沽出，呎價10,763元。原業主於2004年9月以173.8萬元買入單位，持貨近20年，賬面獲利376.2萬元，單位升值2.2倍。

美孚新邨。（羅敏妍攝）

嘉湖山莊零成交

新界區方面，屯門焦點新盤NOVO LAND 3B期於過去周六正式開賣，由於價錢便宜，搶去大量購買力，導致二手屋苑交投受壓，本周末嘉湖山莊未有錄得成交。