美聯： 35屋苑上周錄39宗成交　按周減逾4成　創撤辣後新低

上周美國聯儲局議息結果出爐，宣佈息率不變，並暗示今年內只會減息一次，較預計慢；加上一手市場重啟推盤步伐，新界區再有大型新盤以低價推出，搶去市場焦點，二手交投明顯回軟。美聯指出，過去一周（6月10日至16日）全港35個大型屋苑共錄39宗成交，較前一周（6月3日至9日）的67宗減少約41.8%，創近17周、亦即撤辣後的新低。



全港35個大型屋苑上周錄39宗成交，創撤辣後新低。（美聯資料）

三區宗數齊跌 港島減半

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將35屋苑按三區劃分，三區交投同見下挫，其中港島區跌幅最大，區內8個屋苑上周錄9宗成交，宗數按周大跌50%。其中康怡花園減少3宗，太古城及鯉景灣各減2宗，海怡半島、城市花園及南豐新邨齊減1宗；區內只得杏花邨增加1宗之下，上周港島區交投顯著減半。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍、新界區宗數跌近四成

九龍區方面，區內10個屋苑上周錄得14宗成交，按周減少約39.1%。當中黃埔花園大減6宗，海逸豪園及美孚新邨分別減少3宗及2宗，麗港城減少1宗；即使維港灣、又一居及德福花園同增1宗，仍難阻九龍區上周交投回落。

至於新界區17個屋苑上周錄16宗成交，按周亦減少約38.5%。其中嘉湖山莊減少4宗，盈翠半島、灝景灣及愉景灣各減2宗，駿景園、沙田第一城及花都廣場齊減1宗；縱使綠楊新邨增加2宗，新屯門中心增1宗，上周新界區交投仍然向下。