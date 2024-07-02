6月地產代理人數3.89萬人、連跌兩月創6年新低 每7.4人爭一張單
撰文：李明珠
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據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年6月底，全港持牌代理人數有38,918人，較5月份的39,043人按月減少125人或0.3%。除連跌2個月外，更續創2018年4月錄得38,908人後，逾6年新低。
據地產代理統計數字，截至6月底，整體物業註冊宗數為5,235宗，按月減少2,126宗或28.9%。以6月份最新持牌代理人數計，即平均每7.4名代理爭一張單。
至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年6月底錄18,035人，按月少45人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至6月底錄20,883人，按月減少80。反映分行數目的營業詳情說明書，6月份最新錄6,802份，按月減少31份。
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