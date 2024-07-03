麗新藍塘傲商場5.4億沽　較意向價低36%　華潤隆地接手

由麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲商場連停車場，在去年以招標形式放售，意向價高達8.5億元。第一太平戴維斯表示，該行促成該宗大型物業成交，成交價5.4億元。買家為華潤集團旗下的華潤隆地有限公司。



上述將軍澳藍塘傲商場在上年10月份透過代理行推出招標，涉及藍塘傲商場地下、1樓、地庫1樓至2樓，以及地庫全層停車場。商場總建築面積約102,582平方呎，提供154個停車位。目前商場出租率高達93%，每月商場淨收入約260萬元，停車場淨收入約32萬元，扣除必要支出後，租金回報料可達逾5厘水平。

第一太平戴維斯香港董事總經理袁志光表示，發展商麗新及帝國於2023年8月委託我司公開招標出售藍塘傲零售基座連公共停車場，並落實於今年年初截標。物業租戶組合多為享負盛名的商戶，是將軍澳區內少有主打高檔次品牌的零售基座，當時數位潛在買家均表示有興趣。經過眾買方與賣方進行多次會面，最後賣方認為華潤隆地最具實力。是次協助麗新及帝國磋商後，最終落實所有條款，於這星期正式將藍塘傲基座售予華潤隆地。

出租率近9成、租金回報6厘

第一太平戴維斯投資部副資深董事胡子申表示，華潤隆地今年第二度出手購入商場物業，反映國企對香港仍有信心，物業現時出租率高接近9成，租金淨回報率達約6厘，繼葵芳匯後屬近年回報率最高的零售基座項目。此外，隨著將軍澳新入境處總部已於今年6月中投入服務，預計每日會有6,500人次使用，加上總部約有3,000名職員上班，料能為商場零售及車位需求帶來爆炸性增長，未來能繼續為物業提升租金收入。

↓將軍澳藍塘傲商場↓

將軍澳南多個商場早年易手

事實上，將軍澳南一帶過去不時錄得商場成交個案，其中最矚目為2018年10月份，原由會德豐發展及持有的區內三個新盤Monterey、Capri、Savannah，3個屋苑基座商場以合共33.8億元沽出，每個商場成交價介乎16.68億、8.99億及8.13億元，成交呎價約9,036、8,236及8,393元。

至於原由會德豐持有的同區The Parkside商場，則於2015年底以5.1億元沽出予印度船王家族，及後又再把部分業權，售給基金安祖高頓。不過最終該商場在2019年5月份以7.8億元轉售宏安（1222），成交呎價13,842元。