受不可抗力影響　Elize PARK關鍵日期延後四個月　叱吒歌后等收租

樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK原定6月30日落成。惟據項目售樓說明書顯示，項目關鍵日期由原定的2024年6月30日，按買賣合約延期至2024年10月31日，即延遲4個月落成。



樂風：受不可抗力因素影響 全力爭取盡快完成

樂風集團回覆《香港01》指，由於受不可抗力的因素影響，經項目之認可人士考慮及專業判斷所有因素及核實後，項目的預計關鍵日期已延期至本年10月底，集團已向所有買家發信通知有關事宜。項目為集團在港首個發展的住宅項目，集團一直關注項目建築進度，並將全力爭取盡快完成並交付予各買家。

六大因素決定批準延遲預計關鍵日期

據樓書資料顯示，一般情況下認可人士可因為以下6個原因決定批準延遲預計關鍵日期，當中包括「工人罷工或封閉工地」、「暴動或內亂」、「不可抗力或天災」、「火警或其他賣方所不能控制的意外」、「戰爭」或「惡劣天氣」。另值得留意的是，如預計關鍵日期延後即收樓日期亦可能延遲。

不少買家入市投資 歌手方皓玟亦屬一份子

值得留意的是，項目早前吸引唱作歌手方皓玟擲逾500萬元買入一伙中層單位作收租之用。另亦有大手買家以公司名義斥資逾4,500萬元購入兩層共6伙長線投資。不過由於項目關鍵日期延後，據代理指市場上亦暫未見有放租盤出現。

Elize PARK提供52伙 2020年3.1億完成收購

Elize PARK位於洗衣街181號，提供52伙，戶型包括一房至三房戶，實用面積220至438平方呎，設有連平台特色戶及連天台特色戶。項目地皮由樂風於2020年夥拍私人財團Foundation II，以約3.1億元收購，每平方呎樓面地價約10,406元。