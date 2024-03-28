旺角Elize PARK首沽平台特色戶 一房呎價2.9萬、創項目新高
撰文：李明珠
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樂風集團旗下旺角東Elize PARK首錄平台特色戶成交，單位為一房間隔，成交價638.55萬元，呎價29,025元，創項目呎價新高。
美聯物業奧運站分行區域經理劉志偉表示，該單位為5樓B室，實用面積220平方呎，一房間隔連66平方呎平台。成交價638.55萬元，折合呎價約29,025元，創項目呎價新高。
代理指，買家鍾情該平台戶的戶外空間，並看中項目能受惠於毗鄰洗衣街的發展規劃，相信未來有升值潛力。
累售29伙佔全盤逾一半
項目開售至今累售29伙，佔全盤52伙的供應逾一半，套現近2.1億元。當中涉及12伙一房，16個兩房戶，以及1伙平台特式戶。
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