十大屋苑周末10宗成交　按周再升11%　太古城三房升值逾六成

中原地產十大屋苑本周末錄10宗成交，按周再升11.1%，連升兩周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德一手新盤以低價推出，隨即成市場焦點，不少買家於周末參觀示位及入票，收票情況理想，更帶動整體入市氣氛，部份二手業主亦開始面對現實願意讓步，擴大議幅，料本月二手交投平穩發展。



港島區方面，本周末屋苑錄一宗成交，太古城寶山閣高層F室，實用面積691平方呎，3房間隔，享開揚城市景觀，開價950萬元，最新以845萬元成交，累減105萬元或約11%，呎價12,229元。原業主則於2010年以524萬元買入，持貨約14年，是次沽出賬面獲利321萬元，單位期內升值逾6成。

海怡半島本周末錄得1宗成交，新成交為25座中層D室，實用面積519平方呎，2房間隔，以650萬元易手，呎價12,524元。

海怡半島。

九龍區方面，美孚新邨本周末錄約2宗成交，較上星期增加一宗，包括2期百老匯街44號低層C室，實用面積931平方呎，屬3房間隔，議價後以810萬元易手，折合實用呎價8,700元。

美孚新邨。（羅敏妍攝）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄約3宗成交，較上周錄1宗增加2宗。新成交包括樂湖居13座低層C室，實用面積551平方呎，3房間隔，以388萬元易手，呎價7,042元。原業主於2013年1月以292萬元買入單位，持貨約11年，帳面獲利96萬元，升值33%。現時普遍買家入市意慾不高，業主需進一步擴大議價空間吸引買家。

本周末映灣園錄2宗成交，成交單位包括8座高層C室，實用面積550平方呎，2房間隔，議價後以560萬元將單位易手，呎價10,182元。