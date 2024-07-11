Mount Nicholson洋房錄首租務成交　傳內地客月租80萬、呎租171元

由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅Mount Nicholson，一幢洋房新近獲內地客以80萬元承租，呎租171元，屬項目洋房首錄租務成交， 屬於市價水平。



內地客80萬元承租 屬項目洋房首錄租務成交

該幢洋房屬四房間隔，實用面積4,678平方呎，連2,761平方呎花園及2,653平方呎庭院。據知，業主於去年底以84萬元叫價放租，近日獲內地客以約80萬元承租，呎租171元。至於，單位業主為內房君豪集團總裁石金禹，於2019年以約5.8億元入市，以是次租金計，洋房回報約1.7厘。

石金禹17.8億元購入3間山頂MOUNT NICHOLSON洋房

值得留意的是，石金禹分別於如2017年及2019年分別購入3間山頂MOUNT NICHOLSON洋房，涉資共約17.8億元。據市場消息指，目前石金禹另一間逾6,300平方呎洋房以76萬元叫價放租，呎租120元。而上述兩幢洋房亦各以7億元及7.2億元叫價放售。