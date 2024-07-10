港島鐵路新盤特色戶低價賤賣 一手業主慘蝕8球、樓價蒸發4成
撰文：李明珠
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樓市走勢向下，加上新盤持續低價促銷，有區内業主需大幅蝕讓離場。黃竹坑站上蓋港島南岸2期揚海一伙花園特色戶最新以1,080萬元沽出，呎價19,672元，創屋苑歷史新低。原業主於2年前一手買入帳面慘蝕786萬元，單位樓價蒸發超過4成，同時創屋苑最大蝕讓個案。
資料顯示，該單位為揚海1B座低層C室，實用面積549平方呎，附帶454平方呎花園。單位早前曾叫價35,000元放租，最新以1,080萬元登記轉售，折合呎價19,672元。
新樓一手買入價1866.6萬、貶值逾4成
揚海為於去年5月入伙的新盤，至今二手成交量稀少，暫錄約3宗二手成交。3宗均為蝕讓，蝕幅介乎9%至32%，成交呎價由25,891元至32,443元不等。可見是次成交除了創呎價歷史新低外，亦創屋苑最大幅蝕讓個案。
代理指單位未有放盤、或為内部轉讓
原業主於2022年1月以1,866.6萬元向發展商購入單位，持貨2年多轉售帳面勁蝕786.6萬元，單位期内大幅貶值42%。不過有代理表示，上述成交單位未有在市場推出放盤，有機會為内部轉讓個案。
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