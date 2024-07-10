仲量聯行曾煥平：政府睇唔到樓市有問題　香港樓市三年內未見曙光

仲量聯行今天（10日）公佈上半年香港地產市場回顧及展望下半年走勢。主席曾煥平指出，目前樓市波動極為不正常，惟政府「睇唔到問題」，令到發展商甚至代理都「好心急」。又坦言香港樓市三年內未見曙光。



對於近日有新盤呎價以低於1萬元開售，仲量聯行香港主席曾煥平表示，「低處未算低」，目前樓市的環境是「樓市波動極唔正常，但係政府睇唔到，我地同發展商都好心急」。

他直言每呎售價1萬元為一個重要指標，低於1萬元已經「係個幾嚴重的數字」。不過，他指十幾年前同地區呎價只售幾千元，但強調並非預測該區樓價將跌至幾千元水平。

料美國不會進入瘋狂減息

另對未來數年後市展望，曾煥平預計美國進入瘋狂減息步伐，香港息口才會有明顯減幅。但他認為美國目前經濟正常，未見有大幅減息跡象。加上，如果美國總統候選人之一特朗普明言上台後回加徵中國關稅一倍或更多，意味著通脹會繼續升溫，「通脹高企又點樣講減息？」。

新盤庫存要「清得七七八八」、樓市才會有現曙光

而目前發展商只希望「賣到樓」，目前息口高企，發展商存貨壓力大，只能劈價賣樓。香港樓市新盤庫存要「清得七七八八」，樓市才會有曙光，但需要幾長時間，直言「答你唔到，但至少都兩三年」。

黃金海灣近日以低於一萬呎價開盤。

未計賺錢已經蝕錢 發展商直接唔做

有關星期五截標的沙田小瀝源住宅地，曾煥平指出，發展商要賺到錢才會投地。該地皮地盤面積較細，令到建築成本增加，料大約5,000至6,000元，加上發展商借貸成本需6至7厘息，每呎利息成本約4,000元，而投地時以建築面積計算，賣樓時用實用面積計，當中大約有15%折讓。仍未計及賺錢空間兩至三成。

以青山公路二手樓價每呎1萬元作例子，單單成本已經高於目前二手呎價，「咁點會做，直頭唔做」。因此他估計，沙田小瀝源住宅地皮每呎樓面料達約3,000元。

「銀行一年5厘息，四年20厘息」 地產商欠誘因發展工業地

至於，早前延遲半年截標的元朗工業地，曾煥平認為「延遲得好，或應該直接掉埋一邊，轉做住宅地」。直言，目前二手工業地每呎需3,000元，為何要浪費四年時間發展，「擺喺銀行一年5厘息，四年20厘息，叫政府俾返我？」