高力料沙田小瀝源住宅地流標風險不高　惟政府地價收入難達標

沙田小瀝源源順圍住宅用地今日（12）中午截標，據現場消息，該住宅地現場共接獲10份標書。高力表示，該區配套成熟，對中小型發展商有一定的吸引力，流標的機會不高。另指截止2024年6月，本年度批地及其他補地價收入預計為42.2億，較去年同期的218.8億元按年大幅減少近八成 ，相信政府全年要達到收入目標有一定挑戰。



高力估價及諮詢服務主管周若瑜表示，是次推出的地皮項目，規模較少，預計項目落成後可提供約300個住宅單位，其位置鄰近港鐵石門站，附近環繞包括沙田第一城、愉翠苑以及碩門邨等公、私營住宅項目，故此區域配套成熟，也是近年稀有推出的住宅地皮，對特別是中小型發展商，有一定的吸引力。

高力相信政府全年要達到收入目標有一定挑戰。

周若瑜續指，是次項目為樓市「撤辣」後，政府首幅推出的官地招標，具有一定啟示後市的指標性，尤其政府第二季只推出一幅住宅其地招標，環顧發展規模、牽涉金額及吸引度，相信流標的機會不高。就地價收入而言，截止2024年6月，本年度批地及其他補地價收入預計為42.2億，較去年同期的218.8億元按年大幅減少近八成 ，相信政府全年要達到收入目標有一定挑戰。

高力香港研究部主管李婉茵補充，樓市表現仍然疲弱，差估署最新數據指樓價止升回跌，加上銀行近期對借貸表現保守，發展商及政府均表現審慎。在息率依然高企，仍要待美國及本港開始減息後，樓市氣氛才可望有所改善。加上，根據房屋局最新數字，截至2024年第一季，私人住宅市場已落成但仍未售出單位高達21,100伙，按年上升 20%，在一手供應庫存充足的情況下，預計發展商出價會趨向保守。