仲量聯行看淡樓市　梁志堅稱自身看法較專家準　料樓價年底彈10%

會德豐地產主席梁志堅今日（11日）出席集團2024上半年度代理頒獎典禮時表示，香港地位特殊，而且有國家支持，因此依然看好香港未來前景。另外亦認為香港樓市是全球唯一發展穩定的市場，相信樓價會於今年底反彈5至10%。



梁志堅：料樓價年底反彈5至10%

會德豐地產主席梁志堅指，雖然香港經濟現時仍處於困難當中，但香港地位特殊，而且有國家作後盾，加上政府亦持續推出各種吸引專才及投資的政策以刺激經濟；因此相信經濟很快會取得復甦，對香港未來發展前景亦保持看好。

樓市方面，他認為市道雖仍處於低迷位置，但已經越趨穩定，相信樓市會隨著經濟復甦步伐而上升，預測樓價會於年底反彈5至10%。

會德豐地產主席梁志堅。

作為地產業界從業員 梁志堅：看法會較「所謂嘅專家」更準確

被問到如何看待仲量聯行早前報告指出本年樓價會再跌10%，梁志堅認為每人有不同的看法，但強調自己在地產行業已從業60年，經歷了許多大環境的轉變，因此綜合自身過往的經驗而言，對自己的預測有信心。

另外，他亦留意到坊間有許多不同的聲音，但他認為作為實質在業界從事的人員，相信自身的看法會較「所謂嘅專家」更準確。