仲量聯行：撤辣無助樓市　下半年樓價跌10%　負資產將突破10萬宗

美聯儲昨日指出目前談及減息為言之過早，市場預期今年息口仍然高企，持續影響本港投資氣氛。仲量聯行今天（10日）公佈上半年香港地產市場回顧及展望下半年走勢，指出香港住宅市場下半年料將下跌10%，而本港負資產個案預計將會突破10萬宗。



仲量聯行早前預期，撤辣無法扭轉樓價的跌勢。差餉物業估價署數據顯示，私人住宅售價指數於今年首五個月回落1.7%，顯示樓價已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，今年下半年中小型住宅價格料將下跌約10%，豪宅價格將因新供應量增加而下跌5至10%。即使美國減息25至50個基點，也不太可能對香港按揭利率構成顯著影響。

若樓價跌10%、負資產將突破10萬宗

截至今年3月的12個月內，本港負資產個案數量已飆升400%至32,000宗。倘樓價今年下跌10%，該行估計負資產個案將突破10萬宗。

他補充，樓價自2021年9月以來已連跌三年，而自1997年亞洲金融風暴以來，樓市從未經歷如此持續的跌勢。我們必須正視目前樓市面臨的風險，並採取應對措施。

左起：仲量聯行商業部執行董事嚴威程、仲量聯行香港主席曾煥平、仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂、仲量聯行香港資本市場執行董事鄧潔瑩。

HIBOR 4厘、定存5厘 中小型銀行住宅按揭「冇錢賺」

曾煥平再指，現時香港銀行同業拆息HIBOR高達4厘，市場上美金定存利率亦高達5厘，可見本地銀行除了發鈔行之外，中小型銀行承造住宅按揭可以說「冇錢賺」，預料未來會收窄最優惠利率政策。

仲量聯行表示，倘樓價今年下跌10%，估計負資產個案將突破10萬宗。（資料圖片）

政府指樓市穩定 曾煥平反駁累跌30%如1997年跌浪

財政司司長早前表示目前本港樓市處於穩定，惟曾煥平反駁指出，我們料住宅下半年再跌10%，即樓價由高位跌30%，這個跌幅並不是「穩定」，而是一個可以媲美1997年跌勢。而樓價進下步下跌，會影響政府北部都會區發展，發展商在目前樓價下跌，息口高企，建築成本高下，不會有興趣投地，「幾乎要送撻地俾佢地先會要」。

影響北都發展、發展商不會有興趣投地

另外，認為樓價再下跌1%，負資產將會再增加5000宗，如果樓價再跌10%，負資產數量將突破10萬宗。