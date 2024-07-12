Bal Residence頂層戶招標 麗新潘銳民：發展商貼地價賣樓｜多圖
撰文：黃祐樺
出版：更新：
麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence，於7月5日落實推出一伙頂層連天台戶招標，招標日期由7月9日至31日，早上10時至5時，每日招標。 項目今日（12日）開放該頂層連天台戶予傳媒參觀。
該單位為29樓C單位頂層連天台，屬三房兩套連儲物室間隔，實用面積793平方呎 ，設玻璃幕牆配合特高樓底，內置樓梯連接464平方呎私人天台，可望九龍區景觀，及飛鵝山、獅子山山景。
潘銳民料下半年樓價或有5%波幅
麗新高級副總裁潘銳民預料，下半年樓價或有5%波幅，料樓市而於美國大選後才有轉機，又言即使減息，港息亦未必第一時間跟隨。 認為發展商要沽貨就需以「貼地」價格賣樓。
據知，Bal Residence現時業主已逐步收樓，現時買家更可選擇三個月成交期， 而項目目前合共售出76伙，佔全盤156伙的48.7%。
CCL按周跌0.40%創近8年新低 重返2016年水平、較高位累挫26%啟德澐璟四房錄撻訂 買家一年前1.22億入市 今撻訂輸逾1200萬高力料沙田小瀝源住宅地流標風險不高 惟政府地價收入難達標長實指「地產是本業」 競投沙田住宅地、遞交市建局啟德道意向書市建局九龍城啟德道/沙浦道項目 最少收12份意向書