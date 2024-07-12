Bal Residence頂層戶招標　麗新潘銳民：發展商貼地價賣樓｜多圖

麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence，於7月5日落實推出一伙頂層連天台戶招標，招標日期由7月9日至31日，早上10時至5時，每日招標。 項目今日（12日）開放該頂層連天台戶予傳媒參觀。



該單位為29樓C單位頂層連天台，屬三房兩套連儲物室間隔，實用面積793平方呎 ，設玻璃幕牆配合特高樓底，內置樓梯連接464平方呎私人天台，可望九龍區景觀，及飛鵝山、獅子山山景。

可望九龍區景觀，及飛鵝山、獅子山山景。

潘銳民料下半年樓價或有5%波幅

麗新高級副總裁潘銳民預料，下半年樓價或有5%波幅，料樓市而於美國大選後才有轉機，又言即使減息，港息亦未必第一時間跟隨。 認為發展商要沽貨就需以「貼地」價格賣樓。

據知，Bal Residence現時業主已逐步收樓，現時買家更可選擇三個月成交期， 而項目目前合共售出76伙，佔全盤156伙的48.7%。