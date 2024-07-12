CCL按周跌0.40%創近8年新低　重返2016年水平、較高位累挫26%

中原城市領先指數CCL最新報141.24點，按周跌0.40%，連跌4周共2.27%，是6月22日屯門NOVO LAND第3B期首輪銷售當周的市況。中原指，二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止。CCL跌穿撤辣前143.02點低位後，走勢進一步向下，現時距離目標140點只差1.24點或0.88%，相信月內將會達到。



本周CCL創近8年新低，重返2016年10月初時的水平，2024年累跌4.06%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.18%，較2023年4月168.40點高位跌16.13%。



本周CCL創近8年新低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價已率先跌超過三成，跌幅達31.03%。新界西跌27.03%，CCL Mass跌26.74%，新界東跌26.68%，CCL（中小型單位）跌26.45%，CCL跌26.18%，九龍跌25.72%，CCL（大型單位）跌24.84%。7月8日屯門黃金海灣‧意嵐首張價單折實平均呎價創同區8年新低，7月13日啟德柏蔚森I首輪價單銷售198伙，對本地二手樓價的影響將於8月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.80點，按周跌0.46%。CCL（中小型單位）報140.64點，按周跌0.45%。CCL（大型單位）報144.30點，按周跌0.17%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊跌4周，分別累跌2.09%、2.18%及2.66%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創近8年新低，重返2016年9月底及10月初水平；CCL（大型單位）創7年半新低，重返2017年1月中水平。

四區樓價呈兩升兩跌局面

四區樓價呈兩升兩跌局面，港島CCL_Mass報137.42點，按周跌2.14%，連跌3周共3.59%，港島樓價跌勢加快，指數重返2016年6月中水平。新界西CCL_Mass報130.78點，按周跌0.09%，連跌2周共1.88%，指數重返2017年2月中水平。

九龍CCL_Mass報141.09點，按周升0.16%，連升2周共0.43%，指數仍於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報153.11點，按周升0.21%，指數繼續處於2017年2月中水平。