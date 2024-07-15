啟德一手新盤熱賣、二手交投持續受壓　十大屋苑周末僅7宗成交

中原地產十大屋苑終止2周升勢，並重返個位數交投量，本周末僅錄7宗成交，按周下跌3成，零成交屋苑增至6個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德跑道全新盤周末作首輪開售，銷情報捷，首批單位幾近沽清，成功搶去市場不少購買力，發展商亦已加推單位滿足市場需求，加上青山公路新盤早前亦低價推售，入場費低於200萬元，影響廣泛，相信連居屋客亦會搶走，周末成功吸引大批睇樓人潮參觀，料大市短期內仍由一手新盤主導，二手交投持續受壓，但減價盤仍有一定承接力。

陳永傑料大市短期由一手新盤主導

港島區方面，太古城本月至今暫錄約8宗成交，平均實用呎價14,358元。屋苑本周末錄得2宗交投，其中一宗為元宮閣中層G室，單位實用面積580平方呎，屬兩房間隔，享向北內園景，剛以770萬元成交，平均實用呎價13,276元。原業主則於2006年8月以365萬元買入該址，是次沽出單位賬面獲利405萬元，單位18年升值逾1.1倍。

太古城。(資料圖片)

海怡半島本周末錄得1宗成交，交投平穩，本月累積成交量暫錄6宗，平均實用呎價12,680元。屋苑周末新成交為23座高層D室，實用面積584平方呎，採三房套房間隔，向東北開揚景致，最新以748萬元易手，折合實用呎價12,808元。據悉，原業主於2010年4月以450萬元購入單位，持貨14年，現沽貨賬面獲利298萬元離場，單位期內升值66%。

海怡半島。

九龍區方面，麗港城本周末錄約2宗成交，全月成交量暫增至4宗，平均實用呎價12,135元。麗港城28座中層E宗，實用面積687平方呎，三房套房間隔，向北望開揚翠綠景致，最初開價800萬元，放盤3個月，最新以760萬元易手，折合實用呎價11,063元。據悉，原業主於2012年4月以556.8萬元入市物業，現轉手賬面獲利203.2萬元，單位12年間升值36%。

麗港城。

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，較上周末減少1宗，本月累積交投量最新報12宗，平均實用呎價徘徊於8,315元水平。新盤貨尾陷入減價戰，而且一浪低於一浪，買家又驚又喜，入市態度猶豫不決，加上啟德一手新盤本周末低價開售，進一步搶去市場購買力，令區內二手交投平平。