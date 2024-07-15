柏蔚森III命名「AZURE FOREST」　暫收逾5000票、周日首輪銷售

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III 日前突上載樓書兼價單。發展商今日（15日）為柏蔚森III 正式命名為「AZURE FOREST」，另落實於日內上載銷售安排，並預告最快於周日展開首輪銷售。



柏蔚森III暫收逾5000票

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，柏蔚森III 截止今日下午3點，共收逾5,000票，當中本地買家佔約7成，其於3成則是國際投資買家。

至於「柏蔚森I」銷情方面，首輪售出185伙，佔可售單位逾93%，總套現超13億元，當中所有可售之海景三房、海景兩房連書房及一房已全數沽清。至於過去兩天共售出5伙兩房單位。

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣。

新世界何家欣：優化大手買家門檻

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，首輪共錄得20組買家是購入兩伙以上單位，總共涉及44伙。為回應市場需求，將會優化大手買家門檻，由最少買3伙改為最少買2伙，並可優先揀樓。

何家欣透露北角英皇道皇都項目亦最快第4季推售，當中第一期約400伙。

柏蔚森III 命名「AZURE FOREST」，提供264伙。

柏蔚森III 命名「AZURE FOREST」 提供264伙

「AZURE FOREST」提供264伙，涉及一房至三房戶型，實用面積223至666平方呎。當中1房連開放式廚房實用面積介乎260至263平方呎、兩房連開放式廚房實用面積由382至395平方呎、三房套實用面積為579平方呎，三房套連儲物室單位實用面積則為666平方呎。另設特色單位實用面積由223至266平方呎。