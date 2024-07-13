柏蔚森I近沽清　漏夜公佈「柏蔚森III」樓書兼價單　全盤264伙

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I 周六（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙， 截止晚上8時售出180伙，佔首輪可售單位約91%。發展商隨即在晚上約11時公佈新一期「柏蔚森III」的樓書，售樓說明書已上載至一手銷售資訊網。此外，「柏蔚森III」同時也漏夜公佈首張價單，提供72伙，入場費427.46萬元。



據了解，柏蔚森III位於整個項目的第1座，提供264伙，一房戶佔72伙、兩房戶佔144伙，三房戶佔48伙。標準戶型實用面積介乎260至666平方呎。

平台特色戶最細223呎

至於2樓設有連平台特色戶，其中第1座2樓K室為柏蔚森III最細單位，實用面積223平方呎，設有106平方呎平台；而同層的J室，實用面積224平方呎，同樣設有106平方呎平台，為柏蔚森III第二細單位。

（柏蔚森III樓書資料）

首批72伙、入場費427.46萬

「柏蔚森III」首張價單提供72伙，價單售價介乎521.3萬至1,695.1萬元，價單呎價介乎20,050至25,452元。新價單維持最高18%折扣優惠，折實後，折實售價約427.46萬元至1,389.98萬元，而折實呎價由16,441至20,871元起。

入場單位為第1座3樓K室，實用面積260平方呎，一房間隔，為首張價單折實售價及呎價最平的單位。

入場單位為第1座3樓K室，實用面積260平方呎，一房間隔，折實售價約427.46萬元。（柏蔚森III樓書資料）

柏蔚森I 周六首輪近乎沽清

柏蔚森I 周六（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，入場費386.4萬元，屬一房。 截止晚上8時，「柏蔚森I」首輪售出180伙，佔首輪可售單位約91%， 屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目，套現約12.5億元，當中所有可售之海景三房、海景兩房一套及一房已全數沽清。發展商亦預告短期內加推。

排隊等候入內揀樓的準買定，人龍已排至室外。（黃祐樺攝）

排隊等候入內揀樓的準買定，人龍已排至室外。（黃祐樺攝）

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

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↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓