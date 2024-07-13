柏蔚森I近沽清 漏夜公佈「柏蔚森III」樓書兼價單 全盤264伙
撰文：蔡偉南
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I 周六（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙， 截止晚上8時售出180伙，佔首輪可售單位約91%。發展商隨即在晚上約11時公佈新一期「柏蔚森III」的樓書，售樓說明書已上載至一手銷售資訊網。此外，「柏蔚森III」同時也漏夜公佈首張價單，提供72伙，入場費427.46萬元。
據了解，柏蔚森III位於整個項目的第1座，提供264伙，一房戶佔72伙、兩房戶佔144伙，三房戶佔48伙。標準戶型實用面積介乎260至666平方呎。
平台特色戶最細223呎
至於2樓設有連平台特色戶，其中第1座2樓K室為柏蔚森III最細單位，實用面積223平方呎，設有106平方呎平台；而同層的J室，實用面積224平方呎，同樣設有106平方呎平台，為柏蔚森III第二細單位。
首批72伙、入場費427.46萬
「柏蔚森III」首張價單提供72伙，價單售價介乎521.3萬至1,695.1萬元，價單呎價介乎20,050至25,452元。新價單維持最高18%折扣優惠，折實後，折實售價約427.46萬元至1,389.98萬元，而折實呎價由16,441至20,871元起。
入場單位為第1座3樓K室，實用面積260平方呎，一房間隔，為首張價單折實售價及呎價最平的單位。
柏蔚森I 周六首輪近乎沽清
柏蔚森I 周六（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，入場費386.4萬元，屬一房。 截止晚上8時，「柏蔚森I」首輪售出180伙，佔首輪可售單位約91%， 屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目，套現約12.5億元，當中所有可售之海景三房、海景兩房一套及一房已全數沽清。發展商亦預告短期內加推。
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↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓
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