降低舊樓強拍門檻　龍漢標倡設立重估拍賣底價機制、避免流拍

發展局早前提出修例以降低舊樓強拍門檻，立法會三讀通過強拍修例，7指定地區滿50年樓齡，門檻降至70%或65%。地產建造界議員龍漢標指，除了放寬強拍安排外，政府當局應制訂加快舊區重建及改善舊區的整體長遠策略，例如放寬地積比率等，檢討地積比率轉移對促進油旺區重建的成效，在切實可行的情況下推展至其他舊區，容許跨區地積比率轉移。



龍漢標指出，容許兩個或以上相連地段，在符合規定下可以合併計算業權份數，以便一併發展，可以鼓勵更多、更大型的重建項目可以上馬，促進項目完善規劃，以及縮短處理申請的時間。不過，他又指，今年以來已有5個項目舉行強拍，當中有兩宗未有人出價以致流拍收場。遞交強拍申請與進行強拍兩者相距時間可以長達兩年，兩年間物業估值有可能出現頗大的差距，建議當局應設立重估拍賣底價的機制，以避免出現流拍的情況。

倡設立重估拍賣底價機制

除了這次修例之外，政府當局應制訂加快舊區重建及改善舊區的整體長遠策略，提供更有利的重建條件，例如放寬地積比率等，更有效善用舊區的土地。我亦希望當局檢討地積比率轉移對促進油旺區重建的成效，在切實可行的情況下推展至其他舊區，容許跨區地積比率轉移。

地產及建造界立法會議員龍漢標。（盧翊銘攝）

辣招稅撤銷、政府宜提早退還預繳辣招稅

龍漢標又指，由開始併購業權到符合強拍門檻，動輒需要10年以上，之前的辣招稅增加了併購成本，拖慢了重建步伐。既然所有辣招經已全面撤銷，呼籲政府提早退還所有在重建項目中預繳的辣招稅，讓業界可以投入更多資源，以便早日完成重建項目。

此外，龍漢標表示，「逆權管有」是舊區重建不能廻避的問題，今次條例草案未有觸及，期待政府當局日後繼續同業界磋商，早日解決此問題，以加快推動巿區重建。