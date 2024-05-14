收租王永倫無交本票　底價8億金鐘大廈強拍取消　歷來第5宗流拍

本地老牌家族永倫集團2022年5月就灣仔謝斐道金鐘大廈，向土地審裁處申請強拍，項目市值約8.43億元，惟物業近月獲批強拍令，底價8.01億元，較早前遞交強拍申請時估值低4,200萬元。上述物業今日（14日）進行強拍程序，現場所見永倫集團金鐘大廈強制拍賣會，過程中沒人出價，最終流拍。據了解，永倫是次未有提交本票，而是次為本港第五次強拍流拍個案。



金鐘大廈位於灣仔謝斐道52至58號、分域街17至21號金鐘大廈，鄰近夏愨大廈，強拍申請人為永倫集團，當時持有項目約86.67%業權，尚餘3個單位未能成功收購，包括兩個地舖及地下入口大堂。

重建後樓面增至6.76萬呎

資料顯示，上述地盤佔地約4,509平方呎，現為一幢於1967年落成、樓高18層的綜合用途樓宇。若未來以15倍地積比率進行重建，預計可建總樓面約67,635平方呎。

灣仔謝斐道52至58號、分域街17至21號金鐘大廈。（網上圖片）

灣仔謝斐道金鐘大廈強制拍賣會，無人出價流拍收場。（柳英傑攝）

上月金朝陽銅鑼灣希雲大廈流拍 底價24.25億

翻查資料，上述灣仔金鐘大廈屬歷來第5宗強拍流拍個案。最近期一宗為2024年4月，上月金朝陽集團（0878）併購17年的銅鑼灣希雲大廈進行強拍程序，底價為24.25億元。惟金朝陽集團沒有派代表到場競投，最終項目沒有獲買家出價，物業遭收回，「流拍」收場，成為本港第四次強拍流拍個案。

強拍流拍個案為近年樓價轉差時才出現的情況，全港首宗個案為2020年11月，寶聲集團持有的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，當時進行強制拍賣，底價逾2.233億元。不過發展商未有到場出價，令是次成為歷來首宗強制拍賣「流拍」個案。

↓↓銅鑼灣希雲大廈↓↓

尖沙咀加連威老道流拍 鄧成波家族指屬商業決定

而在2021年7月，舖王鄧成波家族申請強拍的尖沙咀加連威老道61至73號舊樓項目，惟「流拍」收場。當時鄧成波第五子陞域集團創辦人鄧耀昇雖然有出席拍賣會，但未有舉牌參與競投，隨後透過發言人指出，集團會適時因應成本和效益作出全盤的考慮，純屬商業決定。

餘下一宗為2022年1月，本地投資者朱鴻均持有的佐敦柯士甸道132至134號太極大樓，透過戴德梁行進行強制拍賣，底價8.123億元，不過項目未獲承接，在無人競投下收回，成為歷來第三宗舊樓強拍「流拍」個案。據了解，持有大部分業權的投資者朱鴻鈞，有派代表出席強制拍賣會，不過該名代表沒有領取號碼牌。最終拍賣官在無人出價的情況下，收回物業。

↓↓尖沙咀加連威老道61至73號舊樓↓↓