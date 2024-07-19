CCL連跌五周共2.51%　中原料新盤低價推售、二手價量齊跌趨勢不變

中原城市領先指數CCL最新報140.89點，按周跌0.25%，連跌5周共2.51%，是6月22日屯門NOVO LAND第3B期次輪銷售當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，發展商繼續以低價推售新盤，二手成交受壓，但CCL跌幅稍為收窄，前周跌0.69%，上周跌0.4%，本周跌0.25%。本周創近8年(407周)新低，重返2016年9月底時的水平，2024年累跌4.29%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.37%，較撤辣前的低位143.02點跌1.49%。

CCL創近8年新低 重返2016年9月底水平

聯儲局主席鮑威爾本周指，近期美國數據增強對通脹進一步回落的信心，市場預期最快9月減息，業主開始等待減息，議價幅度較窄。而屯門新盤大幅降價促銷貨尾凑效，相信發展商將繼續以貼二手價策略推盤，二手價量齊跌趨勢不變。7月17日新鴻基以6.19億元投得本財政年度首幅小瀝源住宅地及21日啟德柏蔚森III首輪價單銷售108伙，對本地二手樓價的影響將於8月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.66點，按周跌0.10%。CCL(中小型單位)報140.40點，按周跌0.17%。CCL(大型單位)報143.37點，按周跌0.64%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌5周，分別累跌2.18%、2.35%及3.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創近8年新低，重返2016年9月底及10月初水平；CCL(大型單位)創7年半新低，重返2017年1月中水平。

新界東CCL_Mass按周升1.52%

四區方面，三升一跌。新界東CCL_Mass報155.44點，按周升1.52%，連升2周共1.73%，指數處於2017年3月初水平。港島CCL_Mass報139.18點，按周升1.28%，連跌3周後反彈，指數於2016年7初水平。新界西CCL_Mass報131.22點，按周升0.34%，終止2周連跌，指數繼續於2017年2月中水平。

九龍CCL_Mass報137.96點，按周跌2.22%，連升2周後回軟，指數重返2016年10月初水平。