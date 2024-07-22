啟德柏蔚森I首錄兩宗撻訂 一房及三房買家棄購、遭沒收71萬訂金
撰文：李明珠
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市場近期有新盤開售，銷情不俗，但仍有部分買家於一周内即棄購單位。由新世界發展(0017)及遠東發展(0035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」新近首錄兩宗撻訂，發展商共殺訂約71萬元。
成交紀錄冊顯示，撻訂的單位包括第6座5樓N室，實用面積276平方呎，一房間隔；以及第5座5樓A室，實用面積512平方呎，三房間隔。
單位分別於月初首輪銷售中以447.5萬元及967.7萬元成交，折合呎價約16,214元和18,900元。惟兩伙單位最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已經棄購，並各自遭沒收樓價5%訂金，涉及金額約22.4萬元及48.4萬元。
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