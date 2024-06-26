白石角朗濤單日撻訂2伙、涉資5186萬 發展商殺訂426萬
撰文：李明珠
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新盤市場持續錄得撻訂個案。白石角朗濤單日連撻2伙，發展商殺訂426萬元。馬鞍山Silversands亦錄1伙撻訂，三房買家遭沒收227萬元訂金。
鷹君（0041）旗下大埔白石角項目朗濤於單日連錄2伙撻訂，涉資5,186.6萬元，合共遭殺訂426萬元。單位包括第1座2樓C室，實用面積1,648平方呎，四房間隔。單位原於今年3月以2,911.7萬元連車位招標售出，最終於本月終止交易，發展商殺訂10%訂金約291萬元。
另一伙為第2座2樓D室，實用面積752平方呎，兩房間隔。單位同樣於今年3月以1,354.8萬元成交，撻訂後遭沒收10%訂金約135萬元。
馬鞍山Silversands撻訂1伙
另外，信置（0083）旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands最新有1伙撻訂。單位為第1座8樓B室，實用面積921平方呎，三房間隔。單位原於2022年11月以2,274.9萬元沽出，最終於昨日（25日）正式終止交易，買家損失10%訂金涉約227萬元。
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