新盤追蹤｜上半年346宗撻訂　按年急增2.9倍　合共遭殺訂2.86億

政府撤辣後成功刺激市場交投，但樓價未見回升，新盤撻訂潮情況持續。據《香港01》統計，截至6月28日，今年上半年一手新盤市場暫錄約346宗撻訂，涉及殺訂金額共2.86億元。較去年同期的89宗相比增加了257宗，急增2.9倍。



今年上半年錄得最多撻訂宗數的新盤是黃竹坑站揚海，6個月内累撻39伙，殺訂金額逾8,930.4萬元。而按單月計算，6月截至28日暫錄得45宗撻訂個案，殺訂金額逾3,134.3萬元。



何文田加多利峯複式戶殺訂1600萬最傷

回顧過去半年，殺訂金額最大一宗為何文田加多利峯28及29樓複式A室，實用面積2,141平方呎，四房複式間隔連天台。單位原於2019年3月以8,000萬元連車位買入，當時造價創屋苑成交價新高。惟最終於3月正式終止交易，發展商沒收20%訂金，涉及金額高達1,600萬元。

該單位最新於今年5月以4,500萬元重沽重沽，較2019年連車位以8,000萬元沽出時，賣平3,500萬元或逾43%。

其次為黃竹坑站揚海第1A座21樓A室，實用面積1,299平方呎，屬四房套間隔。單位原於2021年9月入市，成交價為5,888.8萬元，呎價約45,333元，終同樣於3月撻大訂離場，損失588萬元訂金。

黃竹坑揚海成撻訂之最、半年共撻39伙

而上半年撻訂宗數最多的新盤為嘉里（0683）及信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸第二期揚海，共錄得39伙撻訂，殺訂金額高達8,930.4萬元。其中於3月更連撻20伙單位，涉及成交金額約4.43億元，眾買家遭殺訂3,988.8萬元。該批單位成交價由1,150.8萬至5,888.8萬元不等。

黃竹坑站揚海。

維港1號半年撻28伙、殺訂4071萬

其次為由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號，上半年合共撻訂28伙，發展商殺訂4,071.4萬元。當中有19伙於4月撻訂，撻訂個案總涉及成交金額約3.05億元，該批單位成交價由1,025.9萬至2,428.7萬元不等。

項目其後再於5月8日連錄9伙撻訂，成交額逾1.01億元，眾買家遭殺訂1,012.98萬元。而該9伙單位成交價則介乎1,020萬元至1,211.8萬元，呎價22,039元至25,661萬元。

啟德維港1號。

屯門飛揚第1期月内連撻26伙、位居第三

排名第三的為長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，上半年共錄得26宗撻訂個案，涉資1.53億元，撻訂金額約1462.8萬元。

該26伙撻訂均於6月錄得，其中於6月5日更連環撻訂23伙，買家遭殺訂逾1,212萬元。該批單位成交價介乎383.7萬元至848.8萬元。

屯門飛揚。

洪水橋#LYOS 5月連撻15伙、長實表示將追差價

另外，長實（1113）旗下洪水橋#LYOS曾於5月6日連環撻訂15伙單位，合共殺訂992.8萬元。涉及的單位均於2021年售出，成交價由363.5萬至1,565萬元，涉資共9,146萬元。

值得留意的是，長實集團營業部首席經理郭子威其後在記者會上提到，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。