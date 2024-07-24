啟德尚．珒溋接連獲公司客入市　兩伙特色戶分別逾9000萬沽

豪宅市場暢旺，其中龍湖集團（0960）啟德現樓新盤尚．珒溋於7月初各以9,700萬元及9,418萬元，沽出兩伙逾2,000平方呎特色單位，呎價逾4.2萬元。據資料顯示，上述兩伙買家同樣以公司名義入市，亦不乏內地背景人士。



內地客用公司名 擲9,700萬買花園特色戶

涉及單位為MANSION A座地下及1樓A室於7月初沽出，單位實用面積2,268平方呎，屬四房連儲物室間隔，連1,126平方呎花園，成交價9,700萬元，呎價約42,769元。

翻查資料顯示，該買家以「香港新明珠酒業有限公司」入市，其公司董事姓葉，其英文名以普通話拼音，料有內地背景。

龍湖集團（0960）啟德現樓新盤尚．珒溋。

公司客9,418萬買天台特色戶

另一宗為成交為MANSION 地下、A座2樓及3樓D室，同樣於7月初沽出，單位實用面積2,170平方呎，屬三房套連儲物室間隔，連55平方呎花園及405平方呎天台，成交價9,418萬元，呎價約43,401元。翻查資料顯示，該買家屬公司客，以「力雅集團有限公司」名義入市。

較撤辣前慳稅近72％

至於，是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款分別為樓價約4.25%，即涉412.3萬元及400.27萬元，同樣較撤辣前慳稅近72％。