公司客1.4億購緹山洋房　上手業主妻子曾向大學捐助、實蝕5000萬

半新盤筆架山緹山早前錄得一宗二手洋房以1.4億元蝕讓沽出，據最新資料，新買家透過一家非本地註冊公司入市，原業主在2022年2月以逾1.81億元一手購入，是次轉手慘蝕逾4,100萬元離場，實蝕金額超過5,000萬元。值得留意，該洋房原業主的妻子，過往曾向大機構捐助，而洋房在2022年11月至2023年7月短短9個月期間，已至少5度抵押洋房向財務公司貸款。



上述單位為緹山9號洋房，實用面積2,846平方呎，屬複式設計，四房三套間隔連118平方呎平台、1,000平方呎花園及941平方呎天台。

原業主於去年起叫價2.25億元放盤，惟一直無人問津，遂持續下調叫價，一度更減至1.7億元。直至最新再劈價至1.4億元沽出，呎價49,192元。換言之，單位累劈8,500萬元或37.7%沽出。

↓↓緹山單號洋房↓↓

9個月內五度抵押 其中4次借財仔

上述緹山9號洋房原業主為金建麟（JIN JIANLIN），於2022年初擲逾1.81億元入市，持貨逾2年，是次轉手帳面蝕逾4,100萬元，單位期內貶值22.6%。若再計及買入時的稅款約772萬元及賣出時的佣金支出140萬元，實蝕金額高達約5,000萬元。

值得留意，該洋房在2022年11月至2023年7月短短9個月期間，已至少5度抵押洋房，其中首按向大型銀行貸款，其餘4次則向財務公司貸款。

金建麟妻子王薏喬在2016年曾向城大慷慨捐助，城大則將學術樓部份課室命名為「王薏喬課室」，可容納80人。（城大網站圖片）

原業主妻子曾向城大捐助 課室以其名字命名

資料顯示，金建麟妻子為王薏喬。王薏喬在2016年曾向城大慷慨捐助，城大則將學術樓（一）P4-701課室命名為「王薏喬課室」，課室可容納80人，設有完善的多媒體影音系統，適合教學及舉辦研討會、國際會議。

帳面蝕逾4100萬 夠買5間太古城兩房則王

參考老牌藍籌屋苑太古城，新近以818萬元沽一伙兩房則王，實用面積580平方呎，即上述緹山洋房蝕讓金額足夠買5間太古城兩房則王。