公司客1.88億買服務式住宅太極軒120　入市前兩周開公司、慳7成稅

住宅租賃市場暢旺，租金指數節節上升。由太極軒集團旗下中西營盤服務式住宅太極軒120（CHI 120）上月以1.88億元沽出，相較去年3億元放盤價低近四成。據知，新買家為公司客，於入市前兩周才成立公司，是次入市較撤辣前慳稅逾7成。



買家入市前兩周才成立公司

翻查資料顯示，該名買家姓陳，是次入市以公司名義入市（海景酒店式公寓有限公司），惟值得留意的是，該間公司的成立日期為6月5日，即於入市前13日才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

中西營盤服務式住宅太極軒120（CHI 120）上月以1.88億元沽出。（太極軒集團網頁圖片）

撤辣後入市、僅繳稅799萬

是次交易於樓市全面撤辣後才進行，因此稅款僅799萬元，佔樓價約4.25%。不過假若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及2,820萬元，反映撤辣後慳稅2,021萬元或近72%。

中西營盤服務式住宅太極軒120（CHI 120）上月以1.88億元沽出。（太極軒集團網頁圖片）

1.88億沽貨 平均每間客房990萬

項目位於干諾道西120號，總建築面積約2.3萬平方呎，提供19個全海景單位，屬一梯一伙設計，單位面積約1,050平方呎。至於地下至3樓為基座商舖，合共約8,840平方呎，以今次買入價計，每間客房平均990萬元。

太極軒120（CHI 120）。