新地旗下商場apm暑假投資額增至1000萬　料商場生意按年升10%

為迎接巴黎奧運，新地（0016）旗下商場apm今日（25日）舉行預熱倒數派對。新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，整個暑假期間將會夥拍多區商場全天侯直播賽事合共一千個小時，料商場7月至8月的生意及人流，較去年同期升10%及15%。



馮穎欣：商場apm暑假投資額增至1000萬

馮穎欣續指，今年商場apm暑假投資額亦較去年同期增加一成至1,000萬元，當中有4成用於多重優惠，表演安排等。

另外，馮穎欣又指巴黎奧運期間，新地旗下5大商場apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、元朗廣場和新翠商場，為貼近巴黎奧運賽事時差問題，特於日間時段設賽事直播，亦特別邀請不同租戶合作工作坊給市民消費換領。而是次展期、推廣及換領活動覆蓋整個暑。