新地旗下商場apm暑假投資額增至1000萬 料商場生意按年升10%
撰文：陳惠娜
出版：更新：
為迎接巴黎奧運，新地（0016）旗下商場apm今日（25日）舉行預熱倒數派對。新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，整個暑假期間將會夥拍多區商場全天侯直播賽事合共一千個小時，料商場7月至8月的生意及人流，較去年同期升10%及15%。
馮穎欣：商場apm暑假投資額增至1000萬
馮穎欣續指，今年商場apm暑假投資額亦較去年同期增加一成至1,000萬元，當中有4成用於多重優惠，表演安排等。
另外，馮穎欣又指巴黎奧運期間，新地旗下5大商場apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、元朗廣場和新翠商場，為貼近巴黎奧運賽事時差問題，特於日間時段設賽事直播，亦特別邀請不同租戶合作工作坊給市民消費換領。而是次展期、推廣及換領活動覆蓋整個暑。
一手潛在供應10.9萬伙 萊坊王兆麒：貨尾量高、發展商不急於投地房屋局：一手私樓潛在供應跌至10.9萬伙 樓花供應7.7萬伙創新高為方便上學 港大碩士生1.05萬月租南津．迎岸開放式長情業主1080萬低市價沽太古城三房 因呢個原因肯劈多70萬平賣唐英年堂弟入市 擲6220萬買渣甸山豪宅 上手放盤年半劈2980萬