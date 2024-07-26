唐英年堂弟入市　擲6220萬買渣甸山豪宅　上手放盤年半劈2980萬

市場再錄得名人入市個案。西九文化區管理局董事局主席唐英年堂弟唐裕年，新近擲6,220萬元買入渣甸山嘉雲臺一伙三房戶連兩個車位。上手業主持貨33年，轉手帳面大賺逾5,500萬元離場。



上手業主放盤逾一年半 累劈2980萬易手

中原地產高級地產代理曾小玉表示，是次成交為渣甸山嘉雲臺1座高層A室，實用面積1806平方呎，屬三房套連書房及工人套房間隔，單位於去年1月以9,200萬元叫價放盤， 單位先後劈價4次，最終以6,220萬元連兩個車位沽出，呎價34,441元。換言之，單位放盤逾一年半，累劈2,980萬元或逾32%易手。

新買家為唐英年堂弟

據資料顯示，新買家為唐裕年（MARTIN）及李碧珊，以聯名方式買入單位，其中唐裕年名字，與西九文化區管理局董事局主席、前政務司司長唐英年堂弟唐裕年同名，料為同一人。參考對上一宗同類成交同屬嘉雲臺1座高層A室，較是次成交單位高6層，單位實用面積相同，於今年7月初以6,480萬元沽出。

至於， 原業主於1991年7月659萬元入市，持貨至今約33年，是次轉手帳面獲利5,561萬元，單位期內升值8.4倍。