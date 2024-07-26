長情業主1080萬低市價沽太古城三房　因呢個原因肯劈多70萬平賣

市況淡靜，部分持貨多年的業主願擴濶議價空間求沽。太古城一伙三房單位最新以1,080萬元成交，呎價13,350元，較市價低約5%。原業主一手持有43年，帳面獲利近千萬離場，單位升值10倍。



美聯物業分行區域經理吳肇基表示，該單位為恆星閣高層B室，實用面積809平方呎，三房間隔。原業主早於去年6月放盤，當時叫價約1,600萬元，直至近期再主動減價至1,150萬元求沽，並獲新買家洽詢。

平賣70萬讓買家預留裝修費

據悉，原業主因見買家擬把單位大裝修，為了讓他可以預留裝修費用，願意再減價多70萬元，以1,080萬元成交，折合呎價約13,350元。

↓↓恆星閣高層B室↓↓

代理指屬同類筍價成交

代理指，是次成交屬市場同類型的筍價成交，低市價約5%。近期同類單位造價介乎1,150萬至1,298萬元，視乎裝修。

原業主早於1981年6月以約102.9萬元一首購入物業，持貨43年，是次轉手帳面獲利約977.1萬元，物業大幅升值約9.5倍。