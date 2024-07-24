中原︰一手貨尾量連續四季逾2萬伙　九龍區貨尾破萬、創24年新高

2024年第二季一手私人住宅新盤貨尾量微升到21,676個，按季增加313個，微升1.5%。按地區劃分，九龍由於有多個大型新盤推售，貨尾增加至超過1萬伙水平，創2000年有統計以來的24年半新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2月底政府全面撤辣後，市場氣氛轉為樂觀，加上發展商以價換量策略促銷樓盤推盤，多個新盤及貨尾盤銷情不俗，致貨尾單位只輕微增加，但仍連續四季高企逾二萬個危險水平。由於上半年已急速吸納大量購買力，6月起承接力明顯放緩，估計今年貨尾量將仍會維持二萬個以上水平。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

九龍貨尾量10198伙 創逾24年半新高

2024年第二季選取350個新盤統計，單位總數131,455個，登記售出109,617個，貨尾21,676個，按季增加313個，微升1.5%。貨尾比重方面，2024年第二季錄16.5%，按季下降0.3個百分點。貨尾量及貨尾比重平穩，但仍分別為2003年第四季22,485個後的次高及2013年第四季17.3%後的第三高。

按區域統計，九龍由於多個大型新盤推售，貨尾按季增加383個，現有10,198個，重上逾10,000個水平，更創2000年有統計以來的24年半新高。當中紅磡及何文田分別增加344個及335個，因The Haddon及朗賢峰二期A銷售略為遜色，致推高貨尾。

新界區貨尾9121伙

新界區貨尾按季增加67個，現有9,121個，增幅只來自將軍澳及元朗，按季增加349個及293個，因兩區有新盤日出康城十二期A&B及The Yoho Hub C期。港島區貨尾按季下跌137個，現有2,357個，只有南區及香港仔上升，香港仔因港島南岸三B期- Blue Coast銷售反應理想，貨尾只增加57個。